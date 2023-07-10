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Ришат Хайбуллин завоевал "серебро" этапа Кубка мира по спортивному скалолазанию

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Ришат Хайбуллин
Ришат Хайбуллин. Фото: Toru Hanai/Getty Images

Представитель сборной Казахстана по спортивному скалолазанию Ришат Хайбуллин финишировал вторым на этапе Кубка мира, который состоялся во французском Шамони, передает NUR.KZ.

Казахстанский спортсмен отметился серебряной медалью в дисциплине "скорость". Его время составило 5.05.

Первым на этапе Кубка мира в этом виде программы стал Рахмад Ади Мульено (Индонезия) - 5.01. Замкнул тройку лучших Рахаржати Нурсамса из Индонезии - 5.323. Всего в соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов со всего мира.

Отметим, что Хайбуллин является одним из лидеров сборной Казахстана. Он представлял страну на Олимпиаде-2020 в Токио.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2028053-rishat-haybullin-zavoeval-serebro-etapa-kubka-mira-po-sportivnomu-skalolazaniyu/

Автор: Роман Кушпелев
Ришат Хайбуллин завоевал "серебро" этапа Кубка мира по спортивному скалолазанию

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