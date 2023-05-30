Жансель Дениз уступила в 1/4 финала чемпионата мира по таеквондо

Жансель Дениз. Фото: Сали Сабиров, olympic.kz

В Баку (Азербайджан) продолжается чемпионат мира-2023 по таеквондо. Во второй соревновательный день на даянг вышли три представителя сборной Казахстана, передает NUR.KZ.

Дальше всех по турнирной сетке прошла Жансель Дениз. Она выступала в категории до 73 килограммов. Казахстанская спортсменка дошла до четвертьфинального раунда. За выход в 1/2 Дениз билась против россиянки Полины Хан. Поединок выдался конкурентным и близким.

Первый раунд остался за Жансель. Во втором Хан смогла вернуться в игру, сравняв счет. В решающем третьем раунде сильнее оказалась Хан.

У мужчин в категории до 58 килограммов Самирхон Абабакиров проиграл в 1/8 финала. Он уступил Мохамеду Джендуби из Туниса. Также в 1/8 проиграла и Нурай Хусаинова. Ее выбила из турнира Магда Хенин (Франция).

Добавим, что пока в копилке сборной Казахстана нет завоеванных медалей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2022682-zhansel-deniz-ustupila-v-14-finala-chempionata-mira-po-taekvondo/