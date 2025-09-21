Чемпион Казахстана по фигурному катанию не попал на Олимпиаду-2026

Действующий чемпион Казахстана в мужском одиночном катании Диас Жиренбаев не смог квалифицироваться на Олимпиаду 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В Пекине завершился отборочный турнир Игр-2026, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. За олимпийские путевки в столице Китая боролись те, кто не смог их получить на мартовском чемпионате мира.

Жиренбаев после короткой программы шел на 15-й позиции. В произвольной он допустил несколько ошибок и также оказался в середине таблицы. По общей сумме действующий чемпион страны занял 14-е место, набрав 189,14 балла (64,92 + 124,22).

Квоты на Олимпиаду-2026 получили обладатели пяти лучших результатов. Таким образом, Жиренбаев не смог квалифицироваться на Игры в Италии.

Победу в Пекине одержал россиянин Петр Гуменник (262,82), выступавший в нейтральном статусе. Также на пьедестал попали Ким Хен Гем из Южной Кореи (228,60) и мексиканец Донован Каррильо (222,36). Оставшиеся квоты забрали украинец Кирилл Марсак (217,57) и Ю Сян Ли из Китайского Тайбэя (216,98).

Напомним, ранее через турнир в Пекине не смогли квалифицироваться на Олимпиаду-2026 и казахстанские танцоры на льду Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев. Таким образом, в фигурном катании в Милане страну представят одиночники Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина.

