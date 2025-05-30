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"Мои достижения - ничто": чемпионка из Узбекистана столкнулась с хейтом после победы на Олимпиаде

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Диера Келдиерова
Диера Келдиерова. Фото: Michael Reaves/Getty Images

Чемпионка Олимпиады-2024 из Узбекистана Диера Келдиерова рассказала о хейте, с которым столкнулась после победы на Олимпийских играх, передает Sports.kz.

Своей историей спортсменка поделилась в интервью YouTube-каналу Qstar group.

В 1/16 финала Олимпиады в Париже Кельдиерова, чистой победой — иппоном 10:1, сенсационно победила олимпийскую чемпионку 2020 года из Японии Абэ Утэ. В финале она победила Дистрию Красничи из Косово и завоевала "золото" Олимпиады по дзюдо.

Однако вместе с поздравлениями и комплиментами спортсменка стала получать и гневные комментарии, полные ненависти.

"Мне написали, что моя победа — это случайность. Бывают люди, которые все время требуют доказательств. До Олимпиады я завоевала "серебро" на чемпионате мира, "золото" на Азиатских играх. Тогда мне писали: "Ты не сможешь победить Абэ Утэ" или "Ты не выиграешь этот турнир". Говорили, что мои достижения — это ничто.

После победы на Олимпиаде я снова доказала. А потом писали: "На следующем турнире ты все равно проиграешь", - поделилась дзюдоистка.

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Напомним, в прошлом году в Париже Диера Келдиерова впервые стала олимпийской чемпионкой по дзюдо и принесла сборной Узбекистана первую медаль на Олимпиаде-2024. Отмечалось, что Келдиерова — первая женщина из Узбекистана, которая стала чемпионкой летних олимпийских игр.

По данным портала Metaratings, Диера Келдиерова родилась 13 июля 1998 года в городе Джума (Узбекистан).

С раннего возраста девочка проявляла интерес к спорту и выбрала дзюдо. В шесть лет бабушка отвела внучку в спортшколу к тренеру Хуршиде Халиковой. Изначально Диера ходила в зал, чтобы не огорчать бабушку, но постепенно втянулась в процесс.

Келдиерова закончила Государственный университет физического воспитания и спорта Узбекистана.

В 2010 году Диера выступила на чемпионате Узбекистана в своей возрастной категории. 12-летняя девочка победила всех и стала чемпионкой страны. На следующий год ее приняли в национальную сборную, где она готовилась к международным стартам под началом Нелли Киямовой.

В копилке Келдиеровой "золото" чемпионата Азии, "бронза" мирового первенства, "золото" турнира "Большого шлема".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2250468-moi-dostizheniya-nichto-chempionka-iz-uzbekistana-stolknulas-s-heytom-posle-pobedy-na-olimpiade/