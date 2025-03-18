Исполком МОК рекомендовал добавить бокс в программу Олимпиады-2028

Исполнительный комитет Международного Олимпийского комитета (МОК) рекомендовал добавить бокс в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Окончательное решение по включению бокса в олимпийскую программу будет принято на 144-й сессии МОК, которая пройдет на этой неделе в греческом городе Коста-Наварино.

Первоначально бокс не был включен в список олимпийских видов спорта на ОИ-2028. Причиной стало отстранение и дальнейшее лишение признания Международной ассоциацией бокса (IBA).

На Играх в Париже боксерский турнир организовывался специальной целевой группой МОК.

Для дальнейшего сохранения бокса в олимпийской программе необходимо создать новую Международную федерацию.

В феврале 2025 года исполком Международного Олимпийского комитета временно признал организацию World Boxing, которая на сегодняшний день объединяет 84 национальные федерации.

Отметим, председателем Олимпийской комиссии World Boxing является президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин.

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