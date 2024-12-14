"Лисичка": 18-летняя фигуристка Усачева удивила подписчиков сменой имиджа

Экс-фигуристка Дарья Усачева сменила имидж - в социальных сетях спортсменка предстала в новом образе и удивила своих подписчиков, передает NUR.KZ.
Усачева перекрасилась в рыжий цвет. Новый образ фигуристка показала в своем Telegram-канале.
"Теперь так. Скоро будет больше фото", - подписала Дарья пост, добавив эмодзи лисички.
На фото Усачева позирует у зеркала в белом пиджаке, делая акцент на новой прическе.
Подписчики оценили новый имидж спортсменки.
"Лисичка", "Это прям твой цвет", "Богиня просто", "Очень красиво", - писали они.
По информации Sport24, 18-летняя Дарья Усачева - серебряный призер Гран-при США, бронзовый призер Кубка России. Фигуристка получила тяжелую травму бедра на этапе Гран-при в Японии осенью 2021 года. В 2023 году она приняла решение о заверении карьеры.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2199770-lisichka-18-letnyaya-figuristka-usacheva-udivila-podpischikov-smenoy-imidzha/