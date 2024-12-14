"Лисичка": 18-летняя фигуристка Усачева удивила подписчиков сменой имиджа

Экс-фигуристка Дарья Усачева сменила имидж - в социальных сетях спортсменка предстала в новом образе и удивила своих подписчиков, передает NUR.KZ.

Усачева перекрасилась в рыжий цвет. Новый образ фигуристка показала в своем Telegram-канале.

"Теперь так. Скоро будет больше фото", - подписала Дарья пост, добавив эмодзи лисички.

На фото Усачева позирует у зеркала в белом пиджаке, делая акцент на новой прическе.

Подписчики оценили новый имидж спортсменки.

"Лисичка", "Это прям твой цвет", "Богиня просто", "Очень красиво", - писали они.

По информации Sport24, 18-летняя Дарья Усачева - серебряный призер Гран-при США, бронзовый призер Кубка России. Фигуристка получила тяжелую травму бедра на этапе Гран-при в Японии осенью 2021 года. В 2023 году она приняла решение о заверении карьеры.