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Геннадий Головкин посетил штаб-квартиру Международного олимпийского комитета

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Алимжан Акаев и Геннадий Головкин (слева направо)
Алимжан Акаев и Геннадий Головкин (слева направо). Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан на официальном сайте сообщил, что глава организации Геннадий Головкин посетил штаб-квартиру Международного олимпийского комитета.

Функционер вместе с генеральным секретарем НОК РК Алимжаном Акаевым совершил официальный визит в Лозанну. В швейцарском городе они посетили штаб-квартиру МОК, где состоялись встречи с представителями организации.  

"В рамках визита обсуждались ключевые направления развития Олимпийского движения на 2025 год, вопросы подготовки и проведения предстоящих Олимпийских игр, а также итоги проделанной работы НОК Казахстана в 2024 году. Казахстанская делегация представила планы и приоритеты своей работы на ближайшие годы, включая подготовку к ОИ-2028", — говорится в сообщении НОК РК.

Отмечается, что Головкин и Акаев также встретились с членами МОК и представителями других международных спортивных организаций.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2197433-gennadiy-golovkin-posetil-shtab-kvartiru-mezhdunarodnogo-olimpiyskogo-komiteta/

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