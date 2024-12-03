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Юношеские Азиатские игры 2025 года перенесли из Узбекистана

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Эмблема Олимпийского совета Азии
Эмблема Олимпийского совета Азии. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан на своем официальном сайте объявил о переносе ближайших юношеских Азиатских игр, передает NUR.KZ.

Данный турнир ранее проводился три раза. В 2009 году соревнования принял Сингапур, в 2013 — китайский Нанкин. Затем юношеские Азиатские игры дважды отменялись из-за пандемии коронавируса.

Следующий турнир запланирован на 2025 год. Изначально местом его проведения был выбран Ташкент — столица Узбекистана.

Однако на заседании Исполнительного комитета Олимпийского совета Азии приняли решение перенести юношеские Азиатские игры в Бахрейн. Планируется, что в 2029 году они пройдут в Пномпене — столице Камбоджи.

На данный момент в программу юношеских Азиатских игр входит 19 видов спорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2195732-yunosheskie-aziatskie-igry-2025-goda-perenesli-iz-uzbekistana/

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