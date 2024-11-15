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Представлены официальные пиктограммы зимних Олимпийских игр — 2026

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официальные пиктограммы Олимпиады-2026
официальные пиктограммы Олимпиады-2026. Фото: olympics.com

Организаторы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в итальянских городах Милане и Кортине в 2026 году, официально презентовали пиктограммы, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Были представлены пиктограммы, то есть набор стилизованных значков, которые схематично олицетворяют каждый вид спорта и дисциплину в олимпийской и паралимпийской соревновательных программах.

"Пиктограммы - это элемент визуальной концепции облика Игр. По итогам сотрудничества международных федераций и оргкомитета Милан-Кортина-2026 были разработаны 16 пиктограмм олимпийских видов спорта и шесть - паралимпийских. Вдохновленные движением и талантом спортсменов пиктограммы Милана и Кортины-2026 были разработаны с целью отразить чистейшую форму человеческих жестов - с характерным символом, сочетающим элегантность с яркостью и динамичностью", - говорится в сообщении оргкомитета.

Напомним, зимние Олимпийские игры Милан-Кортина-2026 пройдут с 6 по 22 февраля, а зимние Паралимпийские игры - с 6 по 15 марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2187941-predstavleny-oficialnye-piktogrammy-zimnih-olimpiyskih-igr-2026/

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