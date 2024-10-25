Геннадий Головкин посетил оргкомитет Олимпиады-2028 в США

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин с рабочим визитом посетил организационный комитет Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе (США), передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

В рамках встречи были обсуждены ряд актуальных вопросов, касающихся условий для спортсменов во время участия в Играх, а также возможности для сотрудничества между Казахстаном и США в области спорта.

Стороны уделили особое внимание на олимпийскую инфраструктуру и предлагаемые условия для спортсменов.

«Благодарим организационный комитет Олимпийских игр в Лос-Анджелесе за уделенное нам время и предоставление исчерпывающей актуальной информации относительно проведения мультиспортивного события. Визит в оргкомитет подтверждает нашу готовность к плодотворному сотрудничеству»,- заявил Геннадий Головкин.

Оргкомитет предстоящей Олимпиады презентовал казахстанской делегации ключевые объекты инфраструктуры, которые будут использованы во время соревнований, включая Олимпийскую деревню и спортивные арены.

Представители Игр Лос-Анджелес-2028 также поделились своим опытом по организации крупных спортивных событий, уделив особое внимание интегрированным в данный процесс инновациям.

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