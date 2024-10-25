Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Геннадий Головкин посетил оргкомитет Олимпиады-2028 в США

Опубликовано:

Геннадий Головкин
Геннадий Головкин. Фото: пресс-служба НОК РК

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин с рабочим визитом посетил организационный комитет Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе (США), передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

В рамках встречи были обсуждены ряд актуальных вопросов, касающихся условий для спортсменов во время участия в Играх, а также возможности для сотрудничества между Казахстаном и США в области спорта.

Стороны уделили особое внимание на олимпийскую инфраструктуру и предлагаемые условия для спортсменов.

«Благодарим организационный комитет Олимпийских игр в Лос-Анджелесе за уделенное нам время и предоставление исчерпывающей актуальной информации относительно проведения мультиспортивного события. Визит в оргкомитет подтверждает нашу готовность к плодотворному сотрудничеству»,- заявил Геннадий Головкин. 

Оргкомитет предстоящей Олимпиады презентовал казахстанской делегации ключевые объекты инфраструктуры, которые будут использованы во время соревнований, включая Олимпийскую деревню и спортивные арены. 

Представители Игр Лос-Анджелес-2028 также поделились своим опытом по организации крупных спортивных событий, уделив особое внимание интегрированным в данный процесс инновациям. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2178872-gennadiy-golovkin-posetil-orgkomitet-olimpiady-2028-v-ssha/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie