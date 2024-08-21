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"Должен хоть кто-то совершить мужской поступок": Утешева впервые высказалась об отставке из НОК

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Жанар Утешева и Геннадий Головкин
Жанар Утешева и Геннадий Головкин. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Жанар Утешева в Instagram-аккаунте прокомментировала свое отстранение от должности генерального секретаря Национального олимпийского комитета Республики Казахстан, передает NUR.KZ.

Об отставке Утешевой было объявлено в среду. В НОК РК объяснили это решение утратой доверия. Кроме того, на рассмотрение членов Генеральной Ассамблеи будет вынесен вопрос об исключении Утешевой из состава исполнительного комитета организации.

"Много звонков от друзей, у кого я еще "не утратила доверия". У меня все хорошо, всем большой рахмет.
Касательно информации скажу одно. В предоставленном виде много пробелов — их мы заполним со временем. До этого момента комментировать пока ничего не буду — должен же хоть кто-то совершить мужской поступок", — написала Утешева.

Напомним, она занимала пост генерального секретаря НОК РК с 26 февраля 2024 года. С 2013 года Утешева работала PR-консультантом и менеджером нынешнего главы организации Геннадия Головкина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2151711-dolzhen-hot-kto-to-sovershit-muzhskoy-postupok-utesheva-vpervye-vyskazalas-ob-otstavke-iz-nok/

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