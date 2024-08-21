Серебряному призеру Олимпиады Нурбеку Оралбаю подарили автомобиль, его тренеру - 10 млн тенге

Серебряному призеру Олимпиады в Париже Нурбеку Оралбаю подарили автомобиль, а его тренеру сертификат на 10 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на акима Астаны Жениса Касымбека.

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о встрече с серебряным призером Олимпийских игр Нурбеком Оралбаем и его тренером Аскаром Еркебаевым.

Сообщается, что за счет спонсоров вручили Нурбеку Оралбаю ключи от автомобиля Land Rover Defender, а его тренеру - сертификат на 10 млн тенге.

"Встретились с серебряным призером Олимпийских игр в Париже Нурбеком Оралбаем и его тренером Аскаром Еркебаевым. Нурбек Оралбай достойно представил нашу страну и город! За его успехом стоят тысячи часов тренировок, поддержка семьи, тренера и родных людей, вера в себя", - сообщил аким столицы.

Чемпион мира по боксу Нурбек Оралбай стал серебряным призером Олимпиады-2024 и принес сборной Казахстана седьмую медаль турнира. В финале весовой категории до 80 килограммов 24-летний спортсмен встретился с украинцем Александром Хижняком - серебряным призером Олимпиады-2020 и чемпионом мира.

После Касым-Жомарт Токаев наградил спортсменов и тренеров после Олимпиады в Париже. Нурбек Оралбай был награжден орденом "Парасат".

Напомним, национальная команда завершила Игры с семью медалями. Единственное золото взял дзюдоист Елдос Сметов. Серебряные медали выиграли гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского Демеу Жадраев и боксер Нурбек Оралбай. Бронзой отметились дзюдоист Гусман Кыргызбаев, боксер Назым Кызайбай и дуэт Александры Ле и Ислама Сатпаева в пулевой стрельбе.

В итоге, сборная Казахстана заняла 43-е место в общем зачете. Более низкая позиция на летней Олимпиаде была у команды только на прошлых Играх. В Токио-2020 казахстанцы с восемью бронзовыми медалями стали 83-ми в общем зачете.