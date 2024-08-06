Стрелок и звезда мемов из Турции поделился мнением о казахстанских спортсменах

Турецкий стрелок Юсуф Дикеч рассказал об отношении к своей популярности в интервью казахстанскому телеканала Jibek Joly. Также он поделился мнением о казахстанских стрелках.

Казахстанский телеканал Jibek Joly взял интервью у турецкого стрелка Юсуфа Дикеча. Фрагменты из интервью опубликованы в соцсетях телеканала. В интервью Юсуф рассказал, что для него это была уже 5 по счету Олимпиада, но первая медаль.

Он признался, что в специальных линзах и экипировке он чувствует себя "странно", поэтому не носит их.

"Раньше я не был популярным, но после Олимпиады я не могу спокойно пройти по улицам. Люди останавливаются, поздравляют и хотят со мной сфотографироваться", - рассказал Юсуф Дикеч.

Также популярный спортсмен поделился своим мнением и о казахстанской сборной.

"Я хорошо знаю казахстанских спортсменов, разве можно их не знать? Я соревновался с ними как в отборочном раунде, так и в финале. Мы общаемся с казахстанскими стрелками. Чтобы достичь каких-либо результатов на Олимпиаде, надо усердно работать и трудиться. И я верю, что казахстанские стрелки добьются хороших результатов в будущем. Труд всегда приносит плоды, как в моем случае", - сказал спортсмен.

Ранее мы писали, что в Сети бурно обсуждают выход турецкого стрелка на Олимпиаде. Юсуф Дикеч, держа руку в кармане и имея из экипировки только беруши, взял серебряную медаль.

Фото и видео со стрелком разошлись по Сети и мгновенно стали мемами. Паблики и пользователи восхищаются бесстрастностью и стилем мужчины, который "завоевал серебряную медаль "на расслабоне".