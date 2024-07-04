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Стали известны имена знаменосцев Казахстана на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Знаменосцы сборной Казахстана на Олимпиаде-2020 Ольга Рыпакова и Камшыбек Кункабаев
Знаменосцы сборной Казахстана на Олимпиаде-2020: Maja Hitij/Getty Images

Капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов и представительница команды по легкой атлетике Ольга Сафронова станут знаменосцами нашей страны на церемонии открытия Олимпийских игр-2024, передает Sport12kz.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК Азамат Имашев.

Асланбек Шымбергенов является капитаном национальной сборной Казахстана по боксу, двукратным призером Азиатских игр (2018, 2022) и чемпионом Азии (2022). Действующий чемпион мира, несмотря на внушительный опыт выступлений на мировой арене, впервые примет участие в Олимпийских играх.

Ольга Сафронова, в свою очередь чемпионка Азии (2017) и Азиатских игр (2014). Принимала участие в Играх в Лондоне (2012).

Напомним, церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже пройдет 26 июля. В активе олимпийской сборной Казахстана 88 лицензий в 25 видах спорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2128779-stali-izvestny-imena-znamenoscev-kazahstana-na-olimpiade-2024/

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