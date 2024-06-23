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Международный олимпийский день отметили в Казахстане

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Празднование Олимпийского дня в Астане
Празднование Олимпийского дня в Астане. Фото: НОК РК

Сегодня по всему миру отмечается Международный Олимпийский день, в рамках которого в нашей стране прошли ряд спортивных мероприятий, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

В честь празднования особой даты Национальный Олимпийский комитет Казахстана провел ряд мероприятий, подчеркивающих основные ценности праздника и Олимпийского движения. 

"Международный Олимпийский день на протяжении многих лет объединяет людей во всем мире едиными эмоциями и стремлением к победам. Как мы любим говорить в НОК - все чемпионы родом из детства, поэтому этот спортивный праздник мы обязательно проводим в кругу детей – наших будущих чемпионов. В Казахстане большое количество примеров и героев, у которых исполнились самые смелые детские мечты, связанные со спортом. 
Благодарю всех, кто с нами провел этот праздничный день.  От имени Национального Олимпийского комитета, от имени президента нашего НОК Геннадия Головкина я поздравляю всех с Олимпийским днем",- озвучила генеральный секретарь НОК Казахстана Жанар Утешева. 

Основная праздничная программа состоялась в Астане. В течение нескольких дней жители и гости столицы могли принять участие в различных спортивных мероприятиях, став часть глобального празднования Международного Олимпийского дня. Всего в этих мероприятиях приняли участие более 1000 человек.

Все участники спортивных мероприятий независимо от исхода соревнований получили сертификат участника Olympic Day, подписанные президентом МОК Томасом Бахом и главой НОК Казахстана Геннадием Головкиным, а также памятные призы и подарки.

Напомним, Международный Олимпийский комитет принял решение в январе 1948 года во время 42 сессии МОК в Санкт-Морице ежегодно праздновать Международный Олимпийский день 23 июня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2122506-mezhdunarodnyy-olimpiyskiy-den-otmetili-v-kazahstane/

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