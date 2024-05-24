Геннадий Головкин встретился с главой МОК Томасом Бахом

Глава Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин, в ходе официального визита делегации, провел встречу с президентом МОК Томасом Бахом, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Встреча состоялась в штаб-квартире Международного олимпийского комитета в Лозанне (Швейцария).

Головкин поделился с функционером приоритетными направлениями деятельности обновленной команды, в частности, по международному сотрудничеству и программам поддержки атлетов.

Стороны обсудили актуальные вопросы олимпийской повестки и работу по развитию Олимпийского движения, в том числе, и в Центрально-Азиатском регионе.

"От имени всей нашей команды хочу поблагодарить Международный Олимпийский комитет и лично президента Томаса Баха за приглашение и теплый прием. Уверен, что этот визит положит начало крепкому и надежному сотрудничеству между организациями, объединенными одной целью», - отметил Геннадий Головкин.

В источнике отметили, что казахстанская делегация во время визита детально обсудила вопросы и темы, затрагивающие взаимодействие с МОК.

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