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Геннадий Головкин встретился с главой МОК Томасом Бахом

Опубликовано:

Глава НОК Геннадий Головкин и президент МОК Томас Бах
Геннадий Головкин и Томас Бах: Пресс-служба НОК РК

Глава Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин, в ходе официального визита делегации, провел встречу с президентом МОК Томасом Бахом, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Встреча состоялась в штаб-квартире Международного олимпийского комитета в Лозанне (Швейцария).

Головкин поделился с функционером приоритетными направлениями деятельности обновленной команды, в частности, по международному сотрудничеству и программам поддержки атлетов.

Стороны обсудили актуальные вопросы олимпийской повестки и работу по развитию Олимпийского движения, в том числе, и в Центрально-Азиатском регионе.

"От имени всей нашей команды хочу поблагодарить Международный Олимпийский комитет и лично президента Томаса Баха за приглашение и теплый прием. Уверен, что этот визит положит начало крепкому и надежному сотрудничеству между организациями, объединенными одной целью», - отметил Геннадий Головкин.

В источнике отметили, что казахстанская делегация во время визита детально обсудила вопросы и темы, затрагивающие взаимодействие с МОК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2106411-gennadiy-golovkin-vstretilsya-s-glavoy-mok-tomasom-bahom/

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