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Олимпиада-2024: Казахстан завоевал лицензию в велотреке

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Сборная Казахстана по велотреку
Сборная Казахстана по велотреку. Фото: Пресс-служба министерства туризма и спорта РК

Национальная сборная Казахстана по велотреку завоевала путевку на Летние Олимпийские игры в Париже-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

Сборная Казахстана по велотреку стала обладателем олимпийской лицензии. Данная путёвка не именная, а даётся на национальную федерацию. Ее обладатель имеет право выступать на олимпийских играх в Париже в дисциплинах кейрин и спринт.

Таким образом, в копилке олимпийской сборной Казахстана 51 лицензия.

Напомним, Летние Олимпийские игры в Париже-2024 стартуют 26 июля. Завершится главное спортивное событие четырехлетия 11 августа. За это время в столице Франции разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

Ранее, мы рассказывали, что пара каноистка Жаныл Балтабаева получила лицензию на Паралимпиаду-2024.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2100557-olimpiada-2024-kazahstan-zavoeval-licenziyu-v-velotreke/

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