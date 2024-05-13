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Казахстан выиграл новую лицензию на Паралимпиаду-2024

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Казахстанская пара каноистка Жаныл Балтабаева
Жаныл Балтабаева. Фото: Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Пара каноистка Жаныл Балтабаева получила лицензию на Паралимпиаду-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.

Спортсменка добыла путевку на лицензионном чемпионате мира в венгерском Сегеде. В финале B на дистанции 200 метров Балтабаева показала второй результат, уступив только польке Монике Кукле.

Казахстанка выступает в классе VL3, где соревнуются атлеты с полноценной активностью рук, но ограниченным функционалом ног.

Лицензия Балтабаевой стала 12-й для страны и третьей в пара каноэ. Ранее представители Казахстана также получили путевки на Паралимпиаду в плавании, таеквондо, легкой атлетике и пулевой стрельбе.

Паралимпийские игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2099798-kazahstan-vyigral-novuyu-licenziyu-na-paralimpiadu-2024/

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