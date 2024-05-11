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Геннадий Головкин встретился с руководством НОК Узбекистана

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Геннадий Головкин и Отабек Умаров
Геннадий Головкин и Отабек Умаров. Фото: Абдулло Файзуллаев

Президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин в рамках Генеральной ассамблеи ОСА провел встречу с руководством НОК Узбекистана, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Геннадий Головкин и генеральный секретарь НОК Казахстана Жанар Утешева встретились с вице-президентом ОСА Отабеком Умаровым и генеральным секретарем НОК Узбекистана Ойбеком Касимовым.

"Стороны отметили, что развитие спорта в братских странах имеет общие цели и особенности. Совместная работа в этом направлении всегда строилась и будет строиться на полном уважении и дружбе", — говорится в сообщении.

Умаров поздравил Головкина с избранием на должность главы НОК Казахстана и выразил свою поддержку в любых инициативах в регионе. В рамках встречи также были намечены дальнейшие планы развития спортивной сферы и сотрудничества НОК двух стран. 

В свою очередь, Головкин поблагодарил руководство НОК Узбекистана за поддержку и отметил достижения узбекистанских атлетов. В том числе он поздравил Узбекистан с историческим выходом мужской команды по футболу на Олимпийские игры — 2024.

Стороны согласились, что сотрудничество между странами в сфере спорта должно строиться не на условиях искусственной конкуренции, а на взаимной поддержке. Общие усилия полагается направить на совместное развития спорта и достижения высоких целей. 

Напомним, встреча состоялась в рамках Генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии (ОСА), которая проходит в Таиланде с 10-11 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2098721-gennadiy-golovkin-vstretilsya-s-rukovodstvom-nok-uzbekistana/

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