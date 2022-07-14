Казахстанским призерам ОИ увеличили пожизненные выплаты

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Казахстанским призерам Олимпийских игр и чемпионатов мира в четыре раза увеличили ежемесячные пожизненные выплаты, сообщает сайт премьер-министра РК.

Согласно изменению, внесенному в постановление правительством страны пожизненное ежемесячное материальное обеспечение выплачивается спортсменам и тренерам в следующих размерах:

1) Cпортсменам, завоевавшим звание чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта, – 100 месячных расчетных показателей;

2) Тренерам, подготовившим спортсменов, завоевавших звания чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта, – 100 месячных расчетных показателей», – говорится в документе.

Ранее, в 2021 году, спортсменам и тренерам выплачивали 24 МРП.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1978507-kazahstanskim-prizeram-oi-uvelichili-pozhiznennye-vyplaty/