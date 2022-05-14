Казахстан завоевал третье золото на Сурдлимпиаде в Бразилии

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Казахстанский спортсмен Фархад Кыстаубаев завоевал золотую медаль на проходящих в Кашиас-ду-Суле (Бразилия) летних Сурдлимпийских играх, сообщает NUR.KZ.

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На двенадцатый день Сурдлимпийских игр казахстанские легкоатлеты подвели итоги по десятиборью. Набрав 5400 очков в десятиборье, Фархад Кыстаубаев завоевал золотую медаль. Примечательно, что спортсмен занимал лидирующие места во всех дисциплинах десятиборья.

Для Фархада это вторая медаль на 24 Сурдлимпийских играх. Ранее он завоевал "бронзу" в беге на 110 метров с барьерами.

Отметим, что 24-е Сурдлимпийские игры, на которых соревнуются спортсмены с нарушениями слуха, должны были пройти в прошлом году, но были перенесены на 2022 год из-за пандемии коронавируса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1969299-kazahstan-zavoeval-trete-zoloto-na-surdlimpiade-v-brazilii/