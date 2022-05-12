Казахстанский борец завоевал золото на Сурдлимпиаде в Бразилии

Хайратхаан Шонку. Фото: kazast.edu.kz

Казахстанский борец греко-римского стиля Хайратхаан Шонку завоевал золотую медаль на проходящих в Кашиас-ду-Суле (Бразилия) летних Сурдлимпийских играх, передает NUR.KZ.

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Казахстанский спортсмен выиграл золото в весовой категории до 130 килограммов. В финальной схватке Хайратхаан одолел турка Мехмета Юсала.

Бронзовые медали достались кыргызстанцу Милиасу Маркову и греку Александросу Пападатосу.

Таким образом, Шонку принес второе золото в копилку Казахстана на Сурдлимпиаде. Ранее чемпионом стал дзюдоист Еркебулан Канафин.

Отметим, что 24-е Сурдлимпийские игры, на которых соревнуются спортсмены с нарушениями слуха, должны были пройти в прошлом году, но были перенесены на 2022 год из-за пандемии коронавируса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1968944-kazahstanskiy-borets-zavoeval-zoloto-na-surdlimpiade-v-brazilii/