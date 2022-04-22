Депутат РФ предложил проводить альтернативные Олимпийские игры в России

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Депутат Государственной Думы России Сергей Бурлаков предложил проводить в России альтернативную Олимпиаду, сообщает Sports.ru.

"Участвовать смогут абсолютно все спортсмены, поддерживающие лозунг «спорт вне политики". Неважно, из дружественной страны атлет или нет. Мы покажем всему миру, как нужно относиться к спорту.

«На первом этапе нужно провести форум, где будут выслушаны мнения, идеи и предложения руководителей российских спортивных федераций, атлетов, паралимпийцев и разработана первоначальная концепция соревнований", – заявил политик.

Напомним, что Международный Олимпийский комитет рекомендовал всем спортивным организациям отстранять от участия в международных соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации в Украине. Новости казахстанского и мирового спорта читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1966236-deputat-rf-predlozhil-provodit-alternativnye-olimpiyskie-igry-v-rossii/