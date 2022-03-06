Казахстанец Ербол Хамитов стал седьмым на Паралимпиаде-2022

Ербол Хамитов. Фото: Паралимпийский комитет Республики Казахстан

Знаменосец паралимпийской сборной Казахстана Ербол Хамитов занял седьмое место на Паралимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

Ербол Хамитов финишировал седьмым в лыжной гонке на длинную дистанцию, уступив победителю Пэн Чжэну из Китая (43:09.2) 6 минут и 13 секунд.

Серебро завоевал еще один представитель КНР Чжунву Мао (43:23.8). Тройку призеров замкнул канадец Коллин Камерон (47:36.6).

Также в этой гонке участвовали казахстанцы Юрий Березин и Денис Петренко. Они заняли последние места (24 и 25).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1959591-kazahstanets-erbol-hamitov-stal-sedmym-na-paralimpiade-2022/