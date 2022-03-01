Казахстанские спортсмены готовятся к старту Паралимпиады-2022 в Пекине

Паралимпийская сборная Казахстана. Фото: instagram.com/kazparalympics/

Казахстанские паралимпийцы приступили к тренировкам в Чжанцзякоу, передает NUR.KZ.

Отметим, что на Паралимпиаде в Пекине казахстанцы будут выступать в двух видах спорта: пара лыжные гонки и пара биатлон.

В состав национальной паралимпийской сборной вошли пять спортсменов: Александр Герлиц, Ербол Хамитов, Сергей Усольцев, Юрий Березин и Денис Петренко.

Знаменосцем сборной Казахстана на Паралимпиаде-2022 выбран бронзовый призер Кубка мира по пара лыжным гонкам Ербол Хамитов.

Напомним, что зимние Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1958676-kazahstanskie-sportsmeny-gotovyatsya-k-startu-paralimpiady-2022-v-pekine/