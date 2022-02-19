ОИ-2022: 20 февраля на старт выйдут лыжницы

Ирина Быкова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Вышло расписание выступлений казахстанских спортсменов на заключительный день Олимпиады-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

Завтра наши атлеты будут соревноваться в одном виде спорта.

В женском лыжном масс-старте (30 км) выступят три представительницы Казахстана: Надежда Степашкина, Ирина Быкова и Ангелина Шурыга.

Расписание выступлений казахстанских спортсменов на 20 февраля:

Лыжные гонки

12:30 (по времени Нур-Султана). Масс-старт на 30 км, женщины

Ангелина Шурыга, Ирина Быкова, Надежда Степашкина

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956932-oi-2022-20-fevralya-na-start-vyydut-lyzhnitsy/