ОИ-2022: 20 февраля на старт выйдут лыжницы

Вышло расписание выступлений казахстанских спортсменов на заключительный день Олимпиады-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.
Завтра наши атлеты будут соревноваться в одном виде спорта.
В женском лыжном масс-старте (30 км) выступят три представительницы Казахстана: Надежда Степашкина, Ирина Быкова и Ангелина Шурыга.
Расписание выступлений казахстанских спортсменов на 20 февраля:
Лыжные гонки
12:30 (по времени Нур-Султана). Масс-старт на 30 км, женщины
Ангелина Шурыга, Ирина Быкова, Надежда Степашкина
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956932-oi-2022-20-fevralya-na-start-vyydut-lyzhnitsy/