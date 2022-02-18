Без сюрпризов: как выступили казахстанские спортсмены на ОИ-2022 18 февраля

Дмитрий Морозов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

18 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине казахстанские спортсмены состязались в одном виде спорта, передает NUR.KZ.

В конькобежном спорте на дистанции 1000 метров выступили казахстанцы Дмитрий Морозов и Денис Кузин.

Нашим атлетам не удалось побороться за медали: Дмитрий занял 17-е место (1:09.61), а Кузин - 23-е (1:10.77).

Чемпионом же на этой дистанции стал нидерландец Томас Крол (1:07.92).

Отметим, что после выступления Денис Кузин объявил о завершении карьеры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956864-bez-syurprizov-kak-vystupili-kazahstanskie-sportsmeny-na-oi-2022-18-fevralya/