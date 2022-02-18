Казахстанская могулистка Олеся Граур поделилась фото со своего выступления на ОИ-2022

Олеся Граур. Фото: instagram.com/_olesya_kuralesya_

Казахстанская могулистка Олеся Граур, не прошедшая в финал ОИ-2022 в Пекине, поделилась в соцсетях серией новых снимков со своего выступления, передает NUR.KZ.

В начале февраля команда по фристайл-могулу стартовала на Олимпиаде в Пекине. По итогам первой квалификации никто из наших спортсменов не прошел в следующий раунд.

Лишь пропустившая первый отбор Юлия Галышева вышла в финал, набрав 69.21 балла. Спортсменке удалось это сделать со второй квалификации.

К сожалению, остальные наши могулистки Анастасия Городко (11 место), Аяулым Амренова (12 место) и Олеся Граур (18 место) не смогли отобраться в финал.

Тем временем казахстанские спортсменки активно делятся фотографиями со своих выступлений на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Так, Олеся Граур поделилась серией новый снимков на своей странице в Instagram.

"Кажется, что я еще год буду выставлять фотки с Олимпиады. Но это последние", - написала спортсменка (орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.)

Ранее главный тренер команды Казахстана по фристайл-могулу Елена Круглыхина прокомментировала выступление своих подопечных на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956728-kazahstanskaya-mogulistka-olesya-graur-podelilas-foto-so-svoego-vystupleniya-na-oi-2022/