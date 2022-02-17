Надежда Морозова: Показала хороший результат на дистанции 1000 м

Надежда Морозова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанская конькобежка Надежда Морозова прокомментировала свое выступление на дистанции 1000 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

Напомним, что на этой дистанции 23-летняя спортсменка заняла 11-е место.

"Для себя лично очень быстро пробежала дистанцию 1000 метров. Для меня это хороший результат. Если учесть, что я готовилась к длинным дистанциям: 1500 м, 3000 м и масс-старт.

Впереди теперь меня ждет масс-старт. Настраиваю себя на лучший результат, но эта дисциплина, можно сказать, лотерея" - заявила Надежда Морозова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956633-nadezhda-morozova-pokazala-horoshiy-rezultat-na-distantsii-1000-m/