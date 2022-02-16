ОИ-2022: 17 февраля на лед выйдут Айдова и Морозова

Екатерина Айдова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Вышло расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 в Пекине на 17 февраля, передает NUR.KZ.

Завтра наши атлеты будут соревноваться в одном виде спорта - в конькобежном.

На дистанции 1000 метров свои силы покажут Екатерина Айдова и Надежда Морозова.

Отметим, что рекорд Казахстана на этой дистанции принадлежит Айдовой (1:13.46).

Расписание выступлений казахстанских спортсменов на 17 февраля:

Конькобежный спорт

14:30 (по времени Нур-Султана). 1000 метров, женщины

Екатерина Айдова, Надежда Морозова

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956448-oi-2022-17-fevralya-na-led-vyydut-aydova-i-morozova/