На своем уровне: как выступили казахстанские спортсмены на ОИ-2022 16 февраля

Ольга Тихонова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

16 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине казахстанские спортсмены выступили в трех видах спорта, передает NUR.KZ.

Горнолыжник Захар Кучин в мужском слаломе занял 36-е место, показав общее время 2:02.66.

Лыжницы Надежда Степашкина и Ксения Шалыгина не сумели выйти в финал в женском командном спринте. В полуфинале наши спортсменки финишировали на десятой строчке.

Шорт-трекистка Ольга Тихонова в четвертьфинальном забеге на дистанции 1500 метров получила пенальти (дисквалификацию), и тем самым не сумела отобраться в полуфинал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956442-na-svoem-urovne-kak-vystupili-kazahstanskie-sportsmeny-na-oi-2022-v-pekine-16-fevralya/