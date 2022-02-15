Фристайлист Шерзод Хаширбаев выступил в первой квалификации на ОИ-2022

Шерзод Хаширбаев. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский фристайлист Шерзод Хаширбаев не сумел пройти отбор с первой попытки на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

По итогам первой квалификации в лыжной акробатике Шерзод занял 15-ю строчку, набрав 109.74 балла. В следующий раунд же прошли первые шесть мест.

Теперь Хаширбаев выступит во второй квалификации, которая начнется сегодня в 17:50 по времени Нур-Султана.

Отметим, что для 18-летнего Шерзода Хаширбаева это первые Олимпийские игры в карьере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956248-fristaylist-sherzod-hashirbaev-vystupil-v-pervoy-kvalifikatsii-na-oi-2022/