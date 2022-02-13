ОИ-2022: 14 февраля на старт выйдут акробаты

Жанбота Алдабергенова. Фото: instagram.com/zhanbota.aldabergenova/

Вышло расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 в Пекине на 14 февраля, передает NUR.KZ.

Завтра наши атлеты будут соревноваться в одном виде спорта - в лыжной акробатике.

В перенесенной женской квалификации выступят Жанбота Алдабергенова и Акмаржан Калмурзаева. В случае отбора наши девушки сразятся в финале.

Расписание выступление казахстанских спортсменов на 14 февраля:

Фристайл

13:00. Лыжная акробатика, женщины, квалификация

Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955909-oi-2022-14-fevralya-na-start-vyydut-akrobaty/