Александр Мухин выступил в гонке преследования на ОИ-2022

Александр Мухин. Фото: instagram.com/biathlon_kaz/

Казахстанский биатлонист Александр Мухин завершил выступление в гонке преследования (12.5 км) на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

Александр Мухин завершил гонку на 57-м месте, уступив победителю 8 минут и 37 секунд.

Чемпионом в гонке преследования стал француз Кантен Фийон Майе, преодолевший дистанцию за 39 минут и 7 секунд. Второе место занял норвежец Тарьей Бе (39:36.1). Тройку призеров замкнул россиянин Эдуард Латыпов (39:42.8).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955895-aleksandr-muhin-vystupil-v-gonke-presledovaniya-na-oi-2022/