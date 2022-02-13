ОИ-2022: Никиша и Ажгалиев вышли в полуфинал на дистанции 500 метров

Денис Никиша. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанские шорт-трекисты Денис Никиша и Абзал Ажгалиев пробились в полуфинал на дистанции 500 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

Денис Никиша (40.355) вышел в полуфинал с первого места, а Абзал Ажгалиев (40.643) - с третьего. К сожалению, не смог пройти дальше Адиль Галиахметов (40.925), он оказался последним в своей группе.

Полуфиналы на дистанции 500 метров начнутся сегодня в 19:30 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955890-oi-2022-nikisha-i-azhgaliev-vyshli-v-polufinal-na-distantsii-500-metrov/