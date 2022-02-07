Биатлонистка Вишневская-Шепоренко завершила выступление в индивидуальной гонке на ОИ-2022

Галина Вишневская. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская-Шепоренко стартовала на Олимпиада-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

Галина приняла участие в индивидуальной гонке на 15 км. В результате Вишневская-Шепоренко заняла 44-е место, уступив победителю 5 минут и 19 секунд.

Чемпионкой же стала Дениз Херрман из Германии. Она преодолела дистанцию за 44 минуты и 12 секунд, допустив при этом один промах.

Второе место заняла француженка Анаис Шевалье-Буше. Тройку лучших замкнула представительница Норвегии Марта Олсбю-Ройселанн.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954980-biatlonistka-vishnevskaya-sheporenko-zavershila-vystuplenie-v-individualnoy-gonke-na-oi-2022/