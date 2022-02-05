ОИ-2022: могулист Дмитрий Рейхерд пробился во второй финал

Дмитрий Рейхерд. Фото: olympic.kz

Казахстанский могулист Дмитрий Рейхерд успешно преодолел первый финал на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

В первом финале Дмитрий набрал 76,90 баллов, что позволило ему выйти во второй финал, где выступят 12 сильнейших могулистов.

Отметим, что второй финал состоится сегодня в 18:05 по времени Нур-Султана. По его итогам в главный финал пройдут 6 сильнейших могулистов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954747-oi-2022-mogulist-dmitriy-reyherd-probilsya-vo-vtoroy-final/