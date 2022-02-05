Могулист Дмитрий Рейхерд пробился в финал на ОИ-2022

Дмитрий Рейхерд. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанские могулисты Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков выступили во второй квалификации на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

По итогам второй квалификации в финал отобрался Дмитрий Рейхерд (74.90 баллов). Тогда как Павел Колмаков (69.54) остановился в шаге от выхода в следующий раунд.

Финальные соревнования у мужчин начнутся сегодня в 17:30 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954743-mogulist-dmitriy-reyherd-probilsya-v-final-na-oi-2022/