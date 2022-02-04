Сегодня состоится церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине

Китай готовится к Олимпиаде-2022. Фото: JADE GAO/AFP via Getty Images

Сегодня, 4 февраля в 17:55 часов по Нур-Султану, начнется церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

В этот же день пройдут соревнования по трем видам спорта. Но казахстанские спортсмены принимать участия в них не будут.

Текстовая трансляция Игр будет вестись также на NUR.KZ.

Соревнования продлятся до 20 февраля.

2 февраля в столице Китая стартовала эстафета олимпийского огня. Известно, что в ней приняли участие примерно 1,2 тыс. человек в возрасте от 14 до 86 лет. Олимпийский огонь будет доставлен вечером 4 февраля в Пекинский Олимпийский парк на церемонию открытия Олимпиады-2022.

Также в китайской столице показали, как выглядят медали.

Кроме того, впервые в истории Игр роботы передали друг другу олимпийский факел под водой, устроив футуристическое шоу.

В январе Национальный Олимпийский комитет Казахстана представил форму сборной страны. Дизайнером экипировки выступил Дмитрий Шишкин. Форму казахстанских спортсменов признали одной из самых красивых.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954647-segodnya-sostoitsya-tseremoniya-otkrytiya-zimnih-olimpiyskih-igr-v-pekine/