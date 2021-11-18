Олимпийский комитет упростил допуск трансгендеров к соревнованиям

Трансгендер. Фото: abc13.com

Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил свод советов для Международных спортивных федераций по вопросу трансгендеров и спортсменов, которые считают себя противоположным полом, пишет Sports.ru.

В свод вошли 10 принципов, которые, по мнению МОК, должны учитывать федерации.

МОК считает, что к соревнованиям нужно допускать любых спортсменов, независимо от их пола, статуса или гендерной идентичности. Например, трансгендеров нельзя отстранять от соревнований только из-за того, что они являются трансгендерами.

«Спортсмены должны выступать в той гендерной категории, в которой чувствуют себя лучше», – говорится в советах.

При этом Федерации должны установить критерии, по которым тех или иных спортсменов могут допускать к мужским или женским соревнованиям. Нельзя допускать атлета к выбранной им категории только в том случае, если доказано, что он получит нечестное преимущество или может нанести вред другим спортсменам. Доказательства должны быть вескими, а спортсмен всегда может опротестовать решение Федерации в Спортивном арбитражном суде.

Также МОК не рекомендует заставлять спортсменов проходить «необязательные медицинские процедуры». Например, сейчас по правилам World Athletics бегуньи на средние дистанции с повышенным уровнем тестостерона должны принимать препараты, снижающие уровень этого гормона.

Еще МОК считает, что для определения допуска спортсмена к выбранной категории нельзя подвергать его гинекологическим и прочим подобным обследованиям, которые направлены на определение его физического пола.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1942638-olimpiyskiy-komitet-uprostil-dopusk-transgenderov-k-sorevnovaniyam/