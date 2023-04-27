Гран-при Казахстана MotoGP-2023 отменили

Автодром "Сокол". Фото: sokolracetrack.kz

Dorna Sports отменила Гран-при Казахстана по MotoGP из-за невозможности провести омологацию трассы и сложности логистики, сообщает официальный сайт Motogp.com.

Пресс-служба чемпионата мира по мотогонкам MotoGP сообщила, что Гран-при Казахстана в этом году не состоится.

В качестве причины отмены называются проблемы с омологацией трассы в сочетании с текущими операционными проблемами. Мероприятие не будет заменено каким-либо другим этапом.

Казахстан в 2023 году должен был впервые принять соревнования. Они должны были пройти с 8 по 9 июля на трассе "Сокол" в Алматинской области.

В пресс-службе отметили, что "с нетерпением ждут возможности посетить международный автодром "Сокол" в 2024 году".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/motorsport/2018523-gran-pri-kazahstana-motogp-2023-otmenili/