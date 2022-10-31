Макс Ферстаппен установил новый рекорд Формулы-1

Макс Ферстаппен. Фото: Cesar Gomez/Jam Media/Getty Images

Двукратный победитель Формулы-1 пилот "Ред Булл" из Нидерландов Макс Ферстаппен после победы на Гран-при в Мексике установил новый рекорд, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.com.

Он стал лучшим в мире по числу побед за сезон. Первое место на Гран-при Мексики стало для Ферстаппена 14-м в нынешнем чемпионате.

Таким образом, Макс превзошел достижение немцев Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля, имевших по 13 побед.

Напомним, Шумахер установил свой рекорд в 2004 году, на тот момент выступая за "Феррари". Феттель повторил рекорд в 2013, будучи пилотом "Ред Булл".

В текущем сезоне Ферстаппен досрочно выиграл Формулу-1. Случилось это после Гран-при Японии, когда в общем зачете Макс стал недосягаемым для соперников.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Лицензия на осуществление деятельности букмекерской конторы №20019733 от 31.12.2020г. (действительна до 17.07.2028г.) выдана РГУ «Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/motorsport/1995066-maks-ferstappen-ustanovil-novyy-rekord-formuly-1/