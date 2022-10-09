Макс Ферстаппен досрочно стал двукратным чемпионом мира Формулы-1

Макс Ферстаппен. Фото: Lars Baron/Getty Images

Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен, выступающий в Формуле-1 за команду "Ред Булли", после победы на Гран-при Японии обеспечил себе титул чемпиона мира, передает NUR.KZ.

Гонка в Судзуке прошла в укороченном режиме. Сначала она была остановлена на два часа из-за аварии Карлоса Сайнса ("Феррари"). А затем из-за плохой погоды было принято решение сократить количество кругов до 28 из запланированных 53.

Победу в ней одержал Ферстаппен. Вторым стал его партнер по команде Серхио Перес. Замкнул тройку лучших Шарль Леклер ("Феррари").

Таким образом, в общем зачете Ферстаппен стал недосягаемым для соперников, что досрочно его сделало двукратным чемпионом мира - впереди у гонщиков еще четыре Гран-при. Впервые он стал победителем Формулы-1 в 2021 году.

В борьбе за второе-третье места борются Перес и Леклер. Серхио на данный момент опережает Шарля на одно очко.

Формула-1. Общий зачет

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 366 очков.

2. Серхио Перес ("Ред Булл") - 253.

3. Шарль Леклер ("Феррари") - 252.

4. Джордж Расселл ("Мерседес") - 207.

5. Карлос Сайнс ("Феррари") - 202.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/motorsport/1991807-maks-ferstappen-dosrochno-stal-dvukratnym-chempionom-mira-formuly-1/