Макс Ферстаппен досрочно стал двукратным чемпионом мира Формулы-1

Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен, выступающий в Формуле-1 за команду "Ред Булли", после победы на Гран-при Японии обеспечил себе титул чемпиона мира, передает NUR.KZ.
Гонка в Судзуке прошла в укороченном режиме. Сначала она была остановлена на два часа из-за аварии Карлоса Сайнса ("Феррари"). А затем из-за плохой погоды было принято решение сократить количество кругов до 28 из запланированных 53.
Победу в ней одержал Ферстаппен. Вторым стал его партнер по команде Серхио Перес. Замкнул тройку лучших Шарль Леклер ("Феррари").
Таким образом, в общем зачете Ферстаппен стал недосягаемым для соперников, что досрочно его сделало двукратным чемпионом мира - впереди у гонщиков еще четыре Гран-при. Впервые он стал победителем Формулы-1 в 2021 году.
В борьбе за второе-третье места борются Перес и Леклер. Серхио на данный момент опережает Шарля на одно очко.
Формула-1. Общий зачет
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 366 очков.
2. Серхио Перес ("Ред Булл") - 253.
3. Шарль Леклер ("Феррари") - 252.
4. Джордж Расселл ("Мерседес") - 207.
5. Карлос Сайнс ("Феррари") - 202.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/motorsport/1991807-maks-ferstappen-dosrochno-stal-dvukratnym-chempionom-mira-formuly-1/