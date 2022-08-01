Фернандо Алонсо перейдет в "Астон Мартин" в 2023 году

Фернандо Алонсо. Фото: Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images

Двукратный чемпион "Формулы-1", испанский гонщик Фернандо Алонсо в следующем году будет выступать за "Астон Мартин", сообщает официальный сайт британской команды.

"Безусловно, у "Астон Мартин" есть энергия и нацеленность на победы, это одна из самых интересных команд "Формулы-1" на сегодняшний день. Я много лет знаю Лоренса и Ланса Строллов, и вполне очевидно, что они обладают амбициями и страстью для того, чтобы преуспеть в "Формуле-1".

Я видел, как команда систематически привлекает отличных специалистов с опытом побед, и узнал об огромном стремлении развивать базу и другие ресурсы в Сильверстоуне. Никто в "Формуле-1" не демонстрирует лучшего видения и абсолютного стремления к победам, так что для меня это захватывающий шанс.

Я по-прежнему жажду борьбы среди лидеров и хочу быть частью организации, которая нацелена на обучение, развитие и успех. Я намерен снова побеждать, поэтому должен использовать шансы, которые считаю для себя правильными", – заявил Алонсо.

Руководство команды сообщило, что испанец подписал многолетний контракт.

Следите за топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане по версии "Выбор года" Parimatch. Новым игрокам бонус +200% к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/motorsport/1981181-fernando-alonso-pereydet-v-aston-martin-v-2023-godu/