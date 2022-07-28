Себастьян Феттель. Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Четырехкратный чемпион мира, пилот команды "Астон Мартин" 35-летний немец Себастьян Феттель объявил об уходе из Формулы-1 по окончании текущего сезона, передает NUR.KZ.

Об этом сообщил официальный Instagram-аккаунт британской команды.

Себастьян Феттель дебютировал в Формуле-1 в 2007 году.

С 2009 по 2014 год Себастьян Феттель был пилотом команды "Ред Булл" и четыре раза завоевал чемпионский титул. В 2013 году он стал самым молодым четырехкратным чемпионом Формулы-1.

С 2015 по 2020 год Феттель выступал за "Феррари", а с начала сезона-2021 стал пилотом "Астон Мартин".

Также Феттель трижды становился вице-чемпионом Формулы-1 и еще один раз был бронзовым призером.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/motorsport/1980708-sebastyan-fettel-obyavil-ob-uhode-iz-formuly-1/