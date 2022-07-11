Болид Ferrari загорелся на Гран-при "Формулы-1" в Австрии (видео)

Болид Ferrari горит возле трассы. Кадр из видео: twitter.com/SportArenaYT

Двигатель болида пилота Ferrari Карлоса Сайнса загорелся во время гонки Гран-при "Формулы-1" в Австрии. Сам гонщик успел выйти из машины и не пострадал, передает Daily Mail.

Пилот, приближаясь к одному из поворотов, сбавил скорость, съехал с трассы и остановился. Сайнс начал вылезать из своего болида, когда из Ferrari повалил дым, а затем машина и вовсе загорелась. После чего болид покатился вниз по холму. Инцидент произошел на 58 круге.

Отмечается, что испанский гонщик шел третьим на этой гонке.

Как пишет издание, это уже четвертая механическая неисправность, с которой Сайнс столкнулся в этом сезоне, поскольку у болида Ferrari было много проблем.

Ранее велогонщик столкнулся со зрителем на "Тур де Франс" и сломал себе шею.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/motorsport/1977786-bolid-ferrari-zagorelsya-na-gran-pri-formuly-1-v-avstrii-video/