Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Испании

Макс Ферстаппеню Фото: Mark Thompson/Getty Images

Голландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, сообщает NUR.KZ.

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Вторым финишировал напарник Ферстаппена Серхио Перес, а замкнул тройку сильнейших британский спортсмен Джордж Расселл из команды "Мерседес".

Долгое время в гонке лидировал Шарль Леклер из "Феррари". Но на 28-м круге его болид потерял мощность, и он был вынужден сойти с этапа. Помимо Леклера досрочно гонку завершил китайский спортсмен Гуаньюй Чжоу из-за технических проблем.

Шестикратный чемпион мира британец Льюс Хэмилтон финишировал пятым и показал лучший индивидуальный результат в сезоне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/motorsport/1970477-maks-ferstappen-vyigral-gran-pri-ispanii/