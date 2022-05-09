Макс Ферстаппен выиграл первый в истории Гран-при Майами

Макс Ферстаппеню Фото: Mark Thompson/Getty Images

Нидерландский гонщик команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем первого в истории Гран-при Майами, сообщает NUR.KZ.

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Пилот Red Bull Макс Ферстаппен победил на пятом этапе "Формулы-1" — Гран-при Майами. Второе и третье места заняли Шарль Леклер (+3,786) и Карлос Сайнс (+8,229) из команды Ferrari. Льюис Хэмилтон занял шестое место.

Леклер продолжает лидировать в общем зачете чемпионата, в его активе 104 очка. Второе место занимает Ферстаппен (85 очков), третий - пилот Red Bull Серхио Перес (66).

В Кубке конструкторов лидирует Ferrari (157), Red Bull - второй (151), Mercedes - третий (95).

Шестой этап чемпионата пройдет в Барселоне - Гран-при Испании состоится 20-22 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/motorsport/1968582-maks-ferstappen-vyigral-pervyy-v-istorii-gran-pri-mayami/