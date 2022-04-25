Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Италии

Макс Ферстаппен. Фото: Lars Baron/Getty Images

Австрийский гонщик "Red Bull" Макс Ферстаппен одержал победу на четвертом этапе чемпионата мира по автогонкам, сообщает NUR.KZ.

Вторым на трассе в городе Имола финишировал его напарник по команде Серхио Перес (отставание +16,527 сек). Тройку призеров замкнул Ландо Норрис из команды "McLaren" (+34,834).

Лидер общего зачета Шарль Леклер из "Ferrari" стал шестым (+56,072). Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из Mercedes занял 13-е место (+ 1 круг).

Отметим, что это первый золотой дубль команды "Red Bull" с 2016 года. Тогда Гран-при Малайзии выиграл Даниэль Риккардо, а второе место занял Ферстаппен.

В общем зачете лидирует Леклер (86 очков). Ферстаппен поднялся с четвертого на второе место (59). Третью позицию занимает Перес (54). Кубок конструкторов возглавляет "Ferrari" со 124 баллами.

Следующая гонка чемпионата пройдет в США на автодроме в Майами с 6 по 8 мая. Эти и другие новости спорта читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/motorsport/1966617-maks-ferstappen-vyigral-gran-pri-italii/