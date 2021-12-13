Неожиданной и захватывающей развязкой завершился сезон "Формулы-1" (видео)

Макс Ферстаппен. Фото: Lars Baron/Getty Images

Гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал новым чемпионом "Формулы-1", прервав доминирование британца Льюиса Хэмилона. Голландец в драматичной борьбы вырвал титул у соперника на последнем круге последней гонки чемпионата, сообщает Sports.ru.

За 7 кругов до финиша Ферстаппен уступал Хэмилтону более 10 секунд без особых перспектив сокращения. Спасти интригу помог гонщик-аутсайдер Николас Латифи.

Аутсайдер-рентач из "Уильямса" ехал на последнем месте, неудачно атаковал Мика Шумахера, не удержался в грязном воздухе и красочно разбил болид.

Гоночная дирекция выпустила автомобиль безопасности для нейтрализации скорости, эвакуации "Уильямса" и сбора обломков – и потому отрыв Льюиса растаял. Более того, "Ред Булл" даже рискнул и поставил Ферстаппену новые самые мягкие шины – чтобы Максу удобнее было атаковать соперника, который ехал на старом изношенном (и остывшем) "харде".

Когда машина безопасности покинула трассу, Хэмилтону оставалось обороняться только один круг. Но у Ферстаппена были свежие шины и решительность. И лидер "Ред Булл" обошел Хэмилтона (смотреть со звуком).

На пути к чемпионскому титулу Макс провел практически безошибочный сезон: одержал 10 побед, 18 раз поднимался на подиум и заработал 395,5 очков – на 9 больше, чем главный соперник. Этот успех стал первым для Нидерландов в «Формуле-1». Ферстаппен стал 34-м по счету чемпионом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/motorsport/1946569-neozhidannoy-i-zahvatyvayuschey-razvyazkoy-zavershilsya-sezon-formuly-1-video/